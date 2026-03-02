Balacera y ponchallantas provocan alerta en Guadalajara

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, un automóvil blanco presentó impactos de bala en las inmediaciones de la Glorieta Colón

La mañana de este 1 de marzo se registraron detonaciones de arma de fuego y la presencia de ponchallantas en calles de Guadalajara, lo que generó movilización policiaca y afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, un automóvil blanco presentó impactos de bala en las inmediaciones de la Glorieta Colón, mientras que sobre el pavimento fueron localizados objetos ponchallantas.

En el sitio también fueron abandonados un taxi y un camión urbano con las llantas dañadas presuntamente por estos artefactos.

Elementos de seguridad acordonaron el área para realizar las primeras indagatorias, lo que provocó complicaciones en la circulación vehicular durante la mañana.

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara desplegó un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, y tampoco han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.