Balacera entre grupos armados deja un muerto en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reforzó el operativo en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y policías municipales

Un enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada dejó una persona sin vida, vehículos incendiados y bloqueos en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, durante la mañana de este jueves.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Pedernales, donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios se habrían enfrentado a balazos.

Tras el intercambio de disparos, un hombre murió en el lugar. Además, se reportó la quema de un vehículo en las inmediaciones de la tenencia, situación que provocó afectaciones a la circulación.

Refuerzan operativo tras los bloqueos

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó la presencia de elementos en la zona y puso en marcha un operativo para ubicar a los responsables.

A las labores se sumaron efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como policías municipales.

La dependencia estatal informó que las acciones se realizan de manera coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los presuntos responsables del enfrentamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.