Balacera en Zacatecas deja presuntos criminales abatidos

Luego del enfrentamiento, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda terrestre y aérea para intentar ubicar a otros presuntos agresores

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró este miércoles en el sur de Zacatecas, luego de un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en una zona serrana del municipio de Joaquín Amaro.

El intercambio de disparos ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Carrizalillo, donde agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban recorridos de vigilancia como parte de los operativos permanentes desplegados en la región sur del estado.

De acuerdo con información preliminar, los policías estatales fueron sorprendidos por civiles armados que se desplazaban en camionetas sobre brechas y caminos rurales de la zona serrana, situación que derivó en una persecución y posteriormente en un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

Operativo se extendió entre caminos rurales y zonas montañosas

Tras el ataque inicial, los agentes repelieron la agresión mientras solicitaban refuerzos para contener al grupo armado, considerado presuntamente ligado a células criminales que operan entre Zacatecas y Jalisco.

Versiones recabadas en la región señalan que las detonaciones pudieron escucharse a varios kilómetros de distancia, lo que generó alarma entre habitantes de comunidades cercanas.

Luego del enfrentamiento, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda terrestre y aérea para intentar ubicar a otros presuntos agresores que escaparon hacia zonas montañosas.

Incluso, en las labores de reconocimiento, fue utilizado un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para realizar sobrevuelos en áreas de difícil acceso.

Reportes preliminares difieren en el número de fallecidos

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance final oficial, por lo que persisten diferencias en la cifra de presuntos delincuentes abatidos.

Los primeros informes indicaban la muerte de dos civiles armados; sin embargo, conforme avanzaron las horas, surgieron versiones que elevaban el saldo a tres presuntos integrantes del crimen organizado fallecidos.

Ninguna de las personas abatidas ha sido identificada oficialmente y tampoco se ha confirmado a qué grupo criminal pertenecerían.

Aseguran armas, vehículos y equipo táctico

Información preliminar señala que en el lugar fueron aseguradas armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos y vehículos presuntamente utilizados por los agresores.

Peritos y elementos de seguridad permanecieron varias horas en la escena realizando el levantamiento de indicios, mientras las brechas cercanas fueron resguardadas para evitar nuevos enfrentamientos.

Hasta la tarde de este miércoles no se reportaban policías estatales lesionados ni fallecidos, aunque el operativo continuaba activo en distintos puntos de la región.

Sur de Zacatecas continúa como una de las zonas más violentas

La región donde ocurrió el enfrentamiento es considerada una de las áreas con mayor presión criminal en Zacatecas debido a su cercanía con rutas que conectan con Jalisco, Nayarit y otros estados del occidente del país.

En los últimos años, municipios como Tlaltenango, Joaquín Amaro, Tepetongo y Valparaíso han sido escenario recurrente de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques contra policías y aseguramientos de campamentos clandestinos.

Autoridades estatales mantienen operativos permanentes en esa franja serrana debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que buscan controlar rutas de movilidad y trasiego.

Tras los hechos de este jueves, la vigilancia fue reforzada en caminos rurales y accesos a comunidades cercanas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar el saldo definitivo del enfrentamiento.