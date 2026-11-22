El enfrentamiento ocurrió durante un operativo policial en Carlos A. Carrillo y provocó la interrupción de festejos por la Revolución Mexicana

Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó como saldo una persona muerta y dos detenidas en el municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, durante un operativo realizado para investigar un inmueble señalado como presunta casa de seguridad.

Los hechos ocurrieron el viernes 20 de noviembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaban labores de investigación y fueron recibidos a disparos por personas armadas. La agresión derivó en un intercambio de fuego y un despliegue policial en la zona.

La dependencia estatal confirmó que ninguno de sus agentes resultó lesionado. Además, informó sobre el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico, que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Balacera causó alarma durante festejos del 20 de noviembre

El enfrentamiento ocurrió cerca del campo deportivo Fernando Díaz Montalvo, donde se desarrollaban actividades conmemorativas por el aniversario de la Revolución Mexicana, con la participación de estudiantes y familias.

Las detonaciones provocaron momentos de temor entre los asistentes, quienes buscaron resguardarse para evitar quedar expuestos a los disparos. De acuerdo con reportes locales, las actividades del desfile escolar fueron interrumpidas por la situación de riesgo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la reacción de las personas que se encontraban en las inmediaciones, así como el sonido de las detonaciones durante el enfrentamiento.

SSP reporta dos detenidos y armas aseguradas

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz explicó que sus elementos recababan información sobre un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad cuando fueron atacados.

"Los agentes repelieron la agresión y desplegaron un operativo. Ningún policía resultó lesionado", indicó la dependencia.

Como resultado de la intervención, un hombre murió durante el enfrentamiento y otros dos fueron detenidos. Las autoridades también aseguraron armamento y equipo táctico, que junto con los arrestados fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Hasta el momento, la SSP no ha informado la identidad de las personas involucradas ni ha detallado a qué grupo delictivo podrían estar relacionadas. Las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las posibles responsabilidades.