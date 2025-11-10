Balacera en fiesta deja cuatro muertos en Sinaloa

Se presume que en dicha reunión se encontraban más de 50 personas. Además, se informó que entre los heridos, se encuentra un menor de edad

Personas armadas irrumpieron una fiesta a balazos, lo que dejó al menos cuatro personas sin vida y cuatro heridas alrededor de la medianoche de este domingo en Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado informó que tres de las cuatro víctimas ya fueron identificadas, mientras que los heridos, incluido un menor de edad, fueron trasladados hacia distintos hospitales.

Elementos del Ejécito Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al lugar, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a los heridos hacia hospitales cercanos.

Los fallecidos fueron identificados como Alfredo "N", de 32 años; Manuel "N", de 32 años; y Alberto "N", de 28 años.

Se presume que en esta fiesta se encontraban más de 50 personas.