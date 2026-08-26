Balacera en antigua central de Mazatlán deja un fallecido

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por ejecutar la agresión, ni se ha informado sobre armas o vehículos asegurados

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante un ataque armado registrado en el exterior de la antigua central de autobuses de Mazatlán, donde los agresores aparentemente esperaron a que las víctimas salieran del edificio.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 24 de agosto, entre las 16:30 y las 17:00 horas, en el acceso ubicado sobre la calle José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, en la colonia Palos Prietos.

De acuerdo con la información recabada, tres personas originarias de Nayarit se encontraban cerca de la entrada cuando fueron sorprendidas por hombres armados. Los primeros indicios apuntan a que se trató de una agresión directa y posiblemente planeada, aunque el móvil todavía no ha sido determinado oficialmente.

Víctima habría acudido a recoger a dos personas

El hombre fallecido fue identificado de manera extraoficial como Simplicio “N”, de 32 años, quien presuntamente había acudido a la terminal para recoger a otro adulto y a un adolescente de 16 años.

Los disparos alcanzaron a Simplicio, quien quedó sin vida sobre la banqueta, a pocos metros del acceso principal. Vestía pantalón negro, playera del mismo color y zapatos cafés.

El segundo adulto también fue herido durante el ataque. Paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron en condición grave a un hospital de Mazatlán. Hasta ahora no se ha informado su identidad ni la evolución de su estado de salud.

El adolescente consiguió ponerse a salvo y no presentó heridas por arma de fuego, aunque tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa. Posteriormente fue trasladado ante la Policía de Investigación para rendir su declaración sobre lo ocurrido.

Por el momento, no existen elementos oficiales para relacionar al menor con la ejecución del ataque, por lo que su participación dentro de las diligencias sería como acompañante y posible testigo.

Maletas quedaron junto al cuerpo

En el lugar fueron encontradas varias maletas negras que presuntamente pertenecían a las tres personas. Los objetos quedaron bajo resguardo durante el procesamiento de la escena y podrían aportar información sobre la procedencia y los movimientos recientes de las víctimas.

Las versiones iniciales presentan diferencias sobre la forma en que llegaron y escaparon los responsables. Algunos reportes señalan que realizaron los disparos desde una motocicleta, mientras otros mencionan un automóvil. Esta circunstancia permanece bajo investigación.

La agresión desató momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores que se encontraban dentro de la terminal, debido a que las detonaciones se escucharon a pocos metros del área donde operan distintas rutas de transporte.

Investigan posibles cámaras y ruta de escape

Elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y corporaciones estatales acordonaron el perímetro para preservar los indicios. Personal pericial realizó posteriormente el levantamiento del cuerpo y comenzó las diligencias correspondientes.

La investigación deberá establecer si existen grabaciones de cámaras instaladas dentro o alrededor de la central que permitan identificar a los agresores, confirmar el vehículo utilizado y reconstruir su ruta de escape.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por ejecutar la agresión, ni se ha informado sobre armas o vehículos asegurados. Las autoridades tampoco han establecido públicamente el motivo del ataque.