Balacera en Acapulco deja dos fallecidos y una mujer lesionada

Testigos reportaron momentos de pánico tras escuchar múltiples disparos, lo que llevó a algunos comerciantes a cerrar temporalmente sus negocios

Un ataque armado registrado a plena luz del día en Acapulco dejó como saldo dos hombres sin vida y una mujer gravemente herida, luego de que sujetos armados dispararan contra las víctimas en las inmediaciones de la Central de Abastos.

La agresión ocurrió sobre la avenida El Quemado, a la altura de la colonia La Postal, una zona de alta actividad comercial en la parte suburbana del puerto, donde comerciantes, transportistas y clientes fueron sorprendidos por las detonaciones.

El ataque provocó pánico en la Central de Abastos

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando hombres armados abrieron fuego contra dos personas que se encontraban cerca del centro de abasto.

Los dos hombres murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que una mujer que se encontraba en las inmediaciones resultó lesionada y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Testigos reportaron momentos de pánico tras escuchar múltiples disparos, lo que llevó a algunos comerciantes a cerrar temporalmente sus negocios mientras arribaban las corporaciones de seguridad.

Autoridades acordonaron la zona e iniciaron investigaciones

Tras la agresión, elementos de seguridad estatal y federal desplegaron un operativo en el área, acordonaron varias cuadras y restringieron parcialmente la circulación vehicular para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado oficialmente la identidad de las víctimas.

Una de las líneas de investigación apunta a que los dos hombres fallecidos habrían sido el objetivo directo del ataque, mientras que la mujer pudo haber resultado herida de manera circunstancial; sin embargo, esta hipótesis continúa bajo investigación.

El hecho ocurre en una zona marcada por la violencia

La zona de El Quemado y la Central de Abastos ha sido escenario de distintos hechos violentos en los últimos meses, principalmente relacionados con ataques contra personas vinculadas al comercio, transporte y actividades cotidianas en la periferia de Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión, identificar a los responsables y determinar si el ataque está relacionado con grupos delictivos que operan en la zona.

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