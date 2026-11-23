El primer movimiento ocurrió a las 02:36 horas de Baja California, su epicentro fue localizado a 102 kilómetros al sureste de San Felipe

Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre al sureste de San Felipe, Baja California, seguido por otros cuatro movimientos de menor magnitud en la misma región durante los siguientes 26 minutos, de acuerdo con los registros atribuidos al Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer movimiento ocurrió a las 02:36:13 horas de Baja California, su epicentro fue localizado a 102 kilómetros al sureste de San Felipe, en aguas del Golfo de California.

El reporte preliminar situó el origen del sismo a una profundidad de 14.9 kilómetros, en las coordenadas 30.275 de latitud y −114.215 de longitud. Hasta la información disponible, no se habían reportado daños.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 102 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC 22/11/26 04:36:13 Lat 30.27 Lon -114.21 Pf 14 km https://t.co/2A4Ym127cC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 22, 2026 Cuatro movimientos menores después del sismo de 4.0 Los registros posteriores muestran actividad en puntos cercanos al epicentro inicial, con magnitudes de entre 3.4 y 3.8. A las 02:39 hora local se registró un sismo de magnitud 3.8, a 90 kilómetros al sureste de San Felipe. Seis minutos después ocurrió otro de magnitud 3.4, localizado a 84 kilómetros en la misma dirección. La secuencia continuó a las 02:54 horas con un movimiento de magnitud 3.6, a 88 kilómetros al sureste de la localidad, y a las 03:02 horas con otro de magnitud 3.7, cuyo epicentro fue ubicado a 93 kilómetros. En total, los registros consultados muestran cinco sismos en un periodo de 26 minutos. Aunque ocurrieron en una misma región, no se encontró una clasificación oficial que identifique a los movimientos menores como réplicas. Sin balance oficial de afectaciones Al momento de la consulta no se había localizado un comunicado específico de Protección Civil estatal o municipal con un balance de afectaciones o detalles sobre la percepción del temblor en las comunidades. La magnitud de 4.0 se mantiene en los reportes disponibles. Los parámetros son preliminares y pueden ajustarse conforme se revisan los datos de las estaciones sismológicas.