Baja California nombra a primera mujer al mando policial

Itsela Meza Vázquez fue designada como la primera mujer en dirigir la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California

El Gobierno de Baja California designó a Itsela Meza Vázquez como coordinadora de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), convirtiéndose en la primera mujer en asumir el mando de esta corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

Con 22 años de servicio en la institución, Meza Vázquez ocupaba el cargo de subdirectora de la FESC antes de recibir esta nueva responsabilidad. Recientemente obtuvo el grado de inspectora y es licenciada en Derecho.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversas funciones, entre ellas jefa de grupo, especialista en protección a funcionarios, integrante de grupos especiales de reacción inmediata y subcomandante, acumulando experiencia en áreas operativas y de seguridad.

Encabezará la estrategia de la corporación

Como titular de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, será responsable de coordinar las acciones operativas, preventivas y administrativas de la corporación policial en Baja California.

La institución destacó que su nombramiento reconoce una trayectoria marcada por la experiencia, el liderazgo y el compromiso con el servicio público.

El secretario de Seguridad Ciudadana, general Laureano Carrillo Rodríguez, informó que la designación forma parte de una estrategia de renovación operativa que también contempla cambios en las comandancias municipales, con el objetivo de fortalecer el combate a la delincuencia y mejorar los resultados de la corporación.