Bahía de Banderas destinará 8 mdp para demoler torre en Nayarit

El municipio intervendrá la torre 1 del complejo Punta Paraíso, en San Pancho, debido al riesgo de colapso tras los daños ocasionados por los huracanes

El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, destinará alrededor de ocho millones de pesos para realizar los trabajos de demolición de la torre 1 del complejo de condominios Punta Paraíso, ubicado en la playa de San Pancho, luego de que la estructura resultara severamente dañada por el fuerte oleaje provocado por los huracanes Polo y Rachel.

El inmueble, que forma parte de un desarrollo residencial de tres torres, presenta afectaciones estructurales que mantienen en riesgo de colapso al edificio más cercano al mar.

Las otras dos construcciones también registran daños, aunque la torre 3 es la que presenta menores afectaciones.

Edificio presenta riesgo de colapso

El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, informó que el municipio cuenta con una bolsa de aproximadamente ocho millones de pesos para ejecutar la demolición, ante la urgencia de intervenir la estructura.

El edil explicó que los dictámenes emitidos por las áreas de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno coinciden en que el edificio no tiene posibilidades de reparación y se encuentra prácticamente al borde del colapso.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente municipal, los recursos podrán utilizarse en caso de que los particulares responsables del complejo no realicen los trabajos.

Posteriormente, el Ayuntamiento buscará recuperar el dinero mediante los mecanismos legales correspondientes, incluido el cobro de un crédito fiscal.

Huracanes provocaron daños en Punta Paraíso

El conjunto habitacional Punta Paraíso se encuentra en la comunidad de San Francisco, conocida como San Pancho, y fue afectado por el fuerte oleaje y los fenómenos meteorológicos que impactaron la región del Pacífico mexicano.

Los efectos del mar provocaron la socavación de parte del terreno y daños en las estructuras, lo que ocasionó que la primera torre quedara considerablemente inclinada hacia el océano.

El desarrollo fue construido en una zona federal vinculada con el desove de tortugas marinas, situación que también representa una consideración ambiental para las labores de demolición y retiro de escombros.

El alcalde señaló que el Ayuntamiento ya cuenta con los permisos correspondientes y con el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar la demolición como una obra de emergencia.