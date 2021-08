Azucena Uresti responde a las amenazas de "El Mencho"

La periodista se pronunció a las amenazas que circularon el día de ayer a través de un video del Cártel Jalisco Nueva Generación

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 10, 2021 09:22

La periodista y conductora Azucena Uresti respondió a las amenazas del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias "El Mencho" por su cobertura periodística de las autodefensas en Michoacán.

El día de ayer se difundió un video en donde hombres encapuchados y armados lanzaron una amenaza directa a la periodista Azucena Uresti.

"Si sigues tirándome te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo, y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes", dice un hombre encapuchado en el video.

Inmediatamente políticos, periodistas, expresidentes y ciudadanía "levantaron las voces" para condenar dichas amenazas contra los medios de comunicación. Y exigieron al gobierno de México brindarle la seguridad correspondiente a la periodista Azucena Uresti.

Finalmente, fue la misma Azucena quien se pronunció a las amenazas de "El Mencho" durante su programa de radio y su cuenta personal de Twitter.

"Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora", expresó Azucena Uresti.

La periodista resaltó que sus equipos periodísticos han buscado siempre el equilibrio entre la información y la comprobación de datos.

Agradeció el apoyo, solidaridad y cariño que ha recibido de sus seguidores, compañeros, amigos y colegas. También dio las gracias a las autoridades por su inmediata respuesta.