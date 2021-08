Azucena Uresti recibe amenaza del grupo criminal CJNG

Expresidentes, diputados, periodistas y ciudadanía han "levantado la voz" para exigir protección a la periodista

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 09, 2021 15:00

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha lanzado una amenaza directa contra la periodista Azucena Uresti y otros medios de comunicación a través de un video en redes sociales por la cobertura de noticias en Michoacán.

En el video aparecen al menos 7 hombres armados y encapuchados que aseguran pertenecer al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que uno de ellos dirige el mensaje a nombre de su líder: Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias "El Mencho".

"No estoy en contra de la libertad de expresión, pero si de quien me tira a mí directamente porque les están agarrando dinero a las autodefensas", dice el sicario en el video.

También acusa a Juan Farías Álvarez alías "El Abuelo Farías" y a Hipólito Mora de ser narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas, pero operan como cobracuotas, secuestradores y extorsionadores para solventar sus gastos.

"Lo único que les digo es que sean parejos y no se ladien (sic) para un solo lado, no acarrien (sic) ustedes con problemas que no les corresponden", sentenció el vocero del grupo criminal al asegurar que "nunca le ha pegado a ningún noticiero".

Fue hacia el final del video que el mensaje fue dirigido a la periodista Azucena Uresti.

"Si sigues tirándome te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo, y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes", finalizó el video.

Reaccionan expresidentes, políticos, periodistas y ciudadanía

Inmediatamente el nombre de "Azucena Uresti" y "El Mencho" acaparó las tendencias en redes sociales generando reacciones de diversos personajes de la opinión pública entre ellos expresidentes, diputados, y otros periodistas quienes condenaron las amenazas del líder delictivos y le expresaron su solidaridad.

También le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador brindarle la seguridad correspondiente a la conductora de noticias ante las amenazas públicas en labor de su profesión periodística.

Mi solidaridad con @azucenau, quien ha recibido amenazas de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales. Ya han sido hechas del conocimiento del Presidente @lopezobrador_ . Por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 9, 2021

Solicito al presidente @lopezobrador_ que ordene protección inmediata para la periodista @azucenau ante amenaza de muerte de parte del crimen organizado. — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 9, 2021

Presidente @lopezobrador_, esta amenaza a @azucenau es muy preocupante. Por ningún motivo se puede dejar pasar.

Aquí no caben los discursos ni los abrazos. Debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista.

Solidaridad total con ella. https://t.co/5jDq9pAgD9 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 9, 2021

Solidaridad y condena enérgica a cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo a periodistas y medios. https://t.co/XJzRA2JkW8 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 9, 2021

PRESIDENCIA OFRECE SEGURIDAD A LA PERIODISTA

Ante el impacto que generó el video del grupo criminal y la amenaza directa y pública que hizo contra la periodista Uresti, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cueva, señaló que el Gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados.