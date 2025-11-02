Avioneta se desploma en Chihuahua y deja dos personas muertas

Peritos aeronáuticos analizarán las evidencias del siniestro ocurrido en Santa Isabel, mientras autoridades estatales buscan determinar qué provocó el desplome.

Dos personas murieron este sábado luego de que una avioneta se desplomara en el municipio de Santa Isabel, Chihuahua, informaron este sábado autoridades estatales.

Fuentes de la Fiscalía del Estado confirmaron de manera extraoficial que los fallecidos fueron identificados como Armando Schmitt, piloto de la aeronave, y Jesús Andrés Leyva, quien se desempeñaba como copiloto.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que el siniestro se produjo en la carretera que conecta los municipios de Anáhuac y Santa Isabel, en la región centro del estado, y precisó que no hubo más víctimas.

De acuerdo con medios locales, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C7) de Cuauhtémoc registró los hechos a las 13:44 hora local (19:44 GMT), cuando la aeronave se estrelló cerca del río Santa Isabel, donde equipos de emergencia, bomberos y elementos de seguridad acudieron para acordonar la zona y atender el accidente.

Las investigaciones periciales y la recopilación de evidencias quedaron a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que determinará las causas del desplome.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el modelo ni la matrícula de la avioneta, ni las condiciones en que se realizaba el vuelo, aunque versiones preliminares señalan que se trataba de una aeronave ligera de uso privado.