Avanzan México en tratamiento 'menos invasivo' para hipertensión

La alternativa surge tras la urgencia de enfrentar las reacciones adversas de los fármacos que padecen los pacientes en México

Un grupo de investigadores mexicanos avanzan en el diseño de una alternativa terapéutica menos invasiva y confortable para tratar la presión arterial (hipertensión), una de las principales causas de muerte en México, que consiste en la creación de “un parche y un arreglo de microagujas”, informó este lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La institución educativa explicó, en un comunicado, que este proyecto desarrolla un sistema transdérmico biodegradable elaborado con base en zeina, la principal proteína de almacenamiento del maíz, para generar un arreglo de microagujas y un parche transdérmico: “dos formas farmacéuticas para administrar antihipertensivos”, como el amlodipino.

El equipo de investigadores, encabezado por José Juan Escobar Chávez y Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, señalaron que esta innovación no pretende “sustituir el suministro del medicamento”, sino que “el paciente tenga mejor apego a su tratamiento de manera cómoda”.

“Por ejemplo, en una crisis hipertensiva se puede colocar en la piel para evitar las tomas tan continuas que sugiere la dosis oral y con ello reducir el riesgo de los picos en la presión arterial que pudieran presentarse, producto de la falta de apego al tratamiento”, indicó Guadarrama.

Sobre las pruebas realizadas en esta fase de desarrollo del proyecto, el experto reveló que en cuanto se coloca el parche inmediatamente “se libera del polímero el fármaco de manera constante y prolongada” para llegar hasta el torrente sanguíneo, lo que “evita el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales”.

Esta alternativa surge tras la urgencia de enfrentar las reacciones adversas de los fármacos que padecen los pacientes en México, un país donde el 30 % de la población adulta vive con hipertensión arterial, mientras que el 43 % lo desconoce.

Por su parte, Escobar asoció esta situación a que los mexicanos no suelen monitorearse ni acudir al médico, y “si lo hacen es porque la patología está avanzada; es ahí cuando se enteran de que son hipertensos, una afección que ya venía de años atrás”.

Además de enfrentar un problema de salud en el país, los especialistas consideran que esta alternativa terapéutica también es ecológica, económica y eficiente debido a su “biocompatibilidad, biodegrabadilidad y capacidad para formar películas resistentes que controlan la liberación del fármaco”.

En esta etapa de la investigación, los expertos realizaron ensayos físicos, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos para demostrar que los microarreglos y el parche tienen las características adecuadas de funcionamiento; además de las pruebas in vivo en modelo de laboratorio.

En México, la hipertensión arterial es considerada una “enfermedad crónica silenciosa”, pues es una de las principales causas de muerte en el país, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que uno de cada tres mexicanos la padece.