Avanza reforma para reducir jornada laboral a 40 horas en México

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la iniciativa que establece una reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas para 2030

La reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas fue aprobada este lunes por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió el respaldo unánime de los 61 diputados presentes.

El dictamen mantiene que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán gozar de al menos un día de descanso con salario íntegro, aunque parte del debate giró en torno a la posibilidad de reconocer dos días de descanso.

Gradualidad y control

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, defendió la gradualidad de la reforma y anunció la creación de un sistema electrónico para vigilar su cumplimiento.

El régimen transitorio establece:

2026: 48 horas

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Se garantiza que no habrá reducción de sueldos, salarios o prestaciones durante el proceso.

Horas extraordinarias y menores de edad

La reforma también regula el tiempo extra:

Pago adicional del 100 % por horas extraordinarias, hasta 12 horas semanales (distribuibles en máximo 4 días).

Si se excede el límite, el pago será del 200 %.

Prohibición de que menores de 18 años trabajen horas extra.

Desde el oficialismo: Diputados de Morena, PT y PVEM defendieron la gradualidad para proteger salarios y permitir ajustes por sector.

Desde la oposición: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apoyaron la reducción, pero pidieron aclarar el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso e impulsar incentivos para minimizar impactos en empleo y productividad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, indicó que las reservas, adiciones o votos particulares se presentarán directamente ante el Pleno para su análisis y discusión.