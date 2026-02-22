Avanza Partido Humanista en su registro para las elecciones 2027

Vinculado con la iglesia La Luz del Mundo, fue el único que completó afiliaciones y asambleas para aspirar a ser partido político local en Jalisco

El Partido Humanista avanzó en su proceso de registro como partido político local en Jalisco, tras cumplir con los requisitos preliminares establecidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC). La organización fue la única en acreditar el número de afiliaciones ciudadanas y asambleas municipales exigidas en esta etapa.

Según el informe de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, al 31 de enero el Partido Humanista reportó 20,040 afiliaciones válidas y 89 asambleas municipales constitutivas, superando en más de 16% los mínimos establecidos por la normativa estatal para solicitar formalmente su registro como partido político local.

Única organización en cumplir los requisitos en Jalisco

La agrupación presentó su solicitud en un contexto de creciente competencia entre nuevas fuerzas políticas. Sin embargo, en Jalisco fue la única que completó satisfactoriamente el proceso de afiliación y la realización de asambleas dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral.

El Partido Humanista opera bajo la razón social Construsuai A.C., cuyo representante legal es la abogada Vasti Zabdi Arana Cruz, residente en La Hermosa Provincia, colonia de Guadalajara donde se ubica la sede internacional de la iglesia La Luz del Mundo. Esta relación ha atraído atención pública debido a antecedentes legales de su exlíder, Naasón Joaquín García, detenido y sentenciado en EUA por delitos sexuales contra menores.

Trayectoria en el servicio público de la representante legal

Arana Cruz ha ocupado cargos en la función pública, incluyendo la Dirección de Cultura del municipio de El Salto entre octubre de 2024 y enero de 2025, durante la administración de la alcaldesa María Elena Farías, quien posteriormente se deslindó del Partido Humanista.

Próximos pasos hacia las elecciones de 2027

De obtener el registro definitivo, la organización podría participar en las elecciones locales de 2027, postulando candidatos a cargos de elección popular en Jalisco. Por el momento, el procedimiento sigue en la fase de revisión federal de las afiliaciones ciudadanas, paso previo a la declaratoria formal del IEPC sobre su registro.