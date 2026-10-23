Avanza paquete de ingresos 2027 con cambios fiscales en Senado

La reforma al ISR contempla restricciones a las deducciones y al aprovechamiento de pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 mdp

El paquete de ingresos para 2027 superó este miércoles 21 de octubre la revisión en comisiones del Senado, con propuestas que incluyen un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos, restricciones a deducciones empresariales y un aumento en la cuota para visitantes extranjeros. Los dictámenes todavía deben ser discutidos y votados por el pleno.

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron las minutas de la Ley de Ingresos de la Federación, las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la reforma a la Ley Federal de Derechos, con 18 votos a favor y 11 en contra.

Los documentos avanzaron sin modificaciones respecto a lo enviado por la Cámara de Diputados. Su discusión en el pleno está prevista para el martes 27 de octubre.

Prevén ingresos por 10.6 billones de pesos

La Ley de Ingresos estima recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos durante 2027. De ese total, seis billones 263 mil 886.8 millones corresponderían a impuestos y 702 mil 564.7 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social.

La minuta también autoriza al Gobierno federal a contratar endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos. Ese límite fue uno de los principales motivos de cuestionamiento de las bancadas opositoras.

El techo autorizado debe distinguirse de los ingresos derivados de financiamientos, estimados en aproximadamente 1.48 billones de pesos dentro de la proyección anual. El documento contempla, además, autorizaciones específicas de endeudamiento para Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de la Ciudad de México.

Visitantes extranjeros pagarían una cuota mayor

Entre los cambios de la Ley Federal de Derechos se encuentra el incremento de la cuota para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, conocida como Derecho de No Residente.

La propuesta plantea pasar de 983 a 1,158 pesos, un aumento aproximado de 17.8%. La modificación forma parte de los dictámenes aprobados en comisiones y aún requiere completar el proceso legislativo.

Deducciones y regularización fiscal generan debate

La reforma al ISR contempla restricciones a las deducciones y al aprovechamiento de pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron las consecuencias que estas disposiciones podrían tener para las compañías que cumplen sus obligaciones tributarias.

Otro punto de controversia es el esquema de regularización incluido en el artículo 21 transitorio de la Ley de Ingresos. La Cámara de Diputados amplió su alcance para permitir que grandes contribuyentes también accedan a beneficios sobre multas y recargos por adeudos fiscales.

Ese mecanismo se refiere a conceptos asociados al incumplimiento y no debe interpretarse como una eliminación general del impuesto principal pendiente de pago.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron los dictámenes. Por su parte, la mayoría legislativa defendió el paquete como una herramienta para preservar la estabilidad financiera, fortalecer la recaudación y combatir la evasión y las operaciones simuladas.

Tras el aval de las comisiones, las minutas fueron remitidas a la Mesa Directiva para continuar su trámite. El pleno podrá discutirlas y resolver si mantiene el contenido recibido de Diputados o introduce modificaciones que deban regresar a la cámara de origen.

La Ley de Ingresos establecerá las fuentes de recursos y las autorizaciones de financiamiento para 2027. La distribución del gasto corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya aprobación es facultad de la Cámara de Diputados.