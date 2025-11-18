Avanza investigación por muerte de sacerdote en Estado de México

Autoridades detallaron que el sacerdote murió tras un golpe en la cabeza y que el avance en la indagatoria permitió ubicar su vehículo y a los implicados.

Las investigaciones sobre la muerte del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis continúan, luego de que autoridades mexiquenses presentaron nuevos datos durante la audiencia inicial realizada esta semana. En la diligencia se integraron declaraciones y elementos que permiten precisar la secuencia de hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de octubre.

De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sacerdote se reunió el 29 de octubre con una acompañante, con quien acudió posteriormente a un inmueble ubicado en la zona sur de Tultitlán. En ese lugar, según la indagatoria, un hombre identificado como Brandon “N” lo habría golpeado en la cabeza con un objeto metálico, provocando su fallecimiento.

La Fiscalía indicó que, tras este hecho, el cuerpo fue trasladado a otro punto del mismo municipio, donde días después fue localizado gracias a los datos proporcionados por las personas detenidas. El sacerdote había sido reportado como desaparecido el 31 de octubre por familiares, quienes acudieron a presentar la denuncia correspondiente y activar los protocolos de búsqueda.

Como parte del avance de la investigación, se ubicó que el vehículo del sacerdote se desplazó hacia el estado de Hidalgo, lo cual fue confirmado mediante cámaras y arcos carreteros. Con esta información, autoridades mexiquenses solicitaron apoyo a la Procuraduría de Hidalgo para el seguimiento de la unidad, que habría sido comercializada posteriormente.

Asimismo, se identificó una motocicleta que acompañó el trayecto del vehículo y que también estaría relacionada con los hechos. La Fiscalía continúa integrando testimonios, registros y peritajes para esclarecer completamente la participación de cada persona involucrada en el caso.

Las audiencias seguirán su curso conforme al proceso judicial en desarrollo.