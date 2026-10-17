Avanza el huracán Trudy hacia el norte y amenaza con tomar fuerza

Protección Civil emitió alertas de vigilancia desde Guerrero hasta las Islas Marías ante la posible intensificación del fenómeno.

El huracán Trudy se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras acelera su desplazamiento rumbo al norte a una velocidad de 11 km/h, amenazando con intensificarse en las próximas horas. Su amplia circulación ciclónica continúa reforzando el potencial de precipitaciones muy fuertes a intensas, fuertes rachas de viento y un oleaje elevado que azota las costas del occidente y sur del país.

Según el último reporte meteorológico oficial, el centro del sistema se localizó en la latitud 15.2° Norte y longitud 102.5° Oeste, ubicándose a 335 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 305 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El meteoro incrementó sus vientos sostenidos a 150 km/h, con rachas que alcanzan los 185 km/h y una presión mínima central de 979 hPa.

Alerta por intensificación a categoría 2

El pronóstico oficial advierte sobre un fortalecimiento significativo del fenómeno natural durante la madrugada y mañana del sábado, por lo que los modelos meteorológicos prevén que Trudy alcance la categoría 2 de huracán durante las primeras horas del 17 de octubre, registrando vientos sostenidos de 170 km/h y ráfagas de hasta 205 km/h frente a las costas de Michoacán. Se espera que mantenga dicha fuerza a lo largo del día antes de empezar un paulatino debilitamiento hacia el 18 de octubre conforme bordee Jalisco.

Pronóstico de lluvias

Se esperan precipitaciones puntuales intensas (75 a 150 mm) en Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur). Colima y Michoacán (oeste, centro y sur) prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm), mientras que en Jalisco (oeste y sur) se registrarán precipitaciones fuertes (25 a 50 mm).

Así como también se estiman vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y olas de 3.0 a 4.0 metros en Guerrero y Michoacán. En Oaxaca y Colima el oleaje alcanzará de 2.5 a 3.5 metros, mientras que en las costas de Jalisco se situará entre 2.0 y 3.0 metros de altura.

Zonas de prevención y vigilancia

Se estableció una nueva zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical para las Islas Marías. Se mantiene la prevención por vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, así como la vigilancia de huracán hasta Punta San Telmo, Michoacán. Asimismo, continúan vigentes la prevención de tormenta tropical desde Manzanillo hasta Zihuatanejo, Guerrero, y la vigilancia desde Cabo Corrientes hasta San Blas, Nayarit.

Ante estas condiciones adversas, Protección Civil reitera la recomendación a la población y a la navegación marítima en las entidades afectadas de extremar precauciones y atender con celeridad las indicaciones oficiales.