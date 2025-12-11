Avances los programas sociales y seguridad en Michoacán

El Gobierno presentó un balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con avances en electrificación, programas juveniles, desarrollo agrícola, y obras

El Gobierno de México presentó un amplio balance de las acciones realizadas en Michoacán desde el 17 de noviembre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con más de un centenar de actividades sociales, productivas, educativas y de infraestructura ejecutadas en todo el estado.

Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, expuso que el registro es cotidiano:

“Aquí integramos semanalmente y día por día el trabajo de todo el Gobierno de México cubriendo los 12 ejes y 100 acciones con el pueblo michoacano”, afirmó.

Ferias del Bienestar y participación juvenil

El funcionario destacó que esta primera etapa estuvo marcada por el arranque de las Ferias del Bienestar y las jornadas Sí al desarme, sí a la paz, que continuarán durante diciembre.

Torres subrayó la importancia de incluir a las juventudes en la reconstrucción de la vida pública:

“Fortalecer la participación de las personas jóvenes es un eje central de este plan”, señaló.

El Instituto Mexicano de la Juventud reportó 217 diálogos por la paz, con más de 14 mil asistentes, además de tequios, lecturas y actividades culturales.

Impulso al campo y desarrollo productivo

Cabe señalar que una parte del informe se centró en el fortalecimiento agrícola y el combate a plagas que afectan cultivos estratégicos como limón, mango, caña, berries y aguacate.

"Inicio también una estrategia sumamente importante para la abocación productiva de Michoacán, que es la agricultura y que busca aumentar la producción y calidad de limón,el mango, la caña de azúcar, las berris y el aguacate", explicó.

"A través de créditos, capacitación, inclusión en el programa cosechando soberanía y significación, entre otros apoyos y acompañamiento", mencionó.

Entre las acciones destacan:

Puesta en marcha de 13 biofábricas.

Inicio del embolsado de lenteja para su venta en Tiendas del Bienestar.

Acopio de 182 toneladas de maíz en 16 centros.

Trámite de indicación geográfica del aguacate Franja Michoacán.

Obras de electrificación, salud y agua potable

La CFE concluyó 16 obras de electrificación en la primera semana y otras 22 en la siguiente, en municipios de toda la entidad.

En diciembre sumó nuevas obras en Huétamo y San Lucas.

En infraestructura de salud, el gobierno federal reportó:

Conclusión de la primera etapa del Hospital del ISSSTE en Uruapan.

Inicio de la rehabilitación mayor del Hospital General de Zona No. 12 en Lázaro Cárdenas.

Avance en la construcción del Hospital IMSS-Bienestar en Arentapacua.

"En Uruapan concluyó la primera etapa de la ampliación de la clínica hospital del ISSSTE y la Semarnat, sostuvo dos reuniones de coordinación forestal, una con la comunidad de San Francisco, Chanán y otra en la Sierra de San Cristóbal, municipio de la Guacán", dijo.

La Conagua, por su parte, trabaja en:

Obras de agua potable para Numarán, Huiramba, Ario y Tlalpujagua.

Próxima rehabilitación de tres plantas de tratamiento en Pátzcuaro.

Por su parte, el INPI inició la construcción del Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa, que beneficiará a más de 23 mil habitantes, así como la primera asamblea del Plan de Justicia para los pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca y Pirinda.

Además, se formalizó la contratación de 212 promotores de lengua purépecha, como parte de un esfuerzo por fortalecer la identidad cultural y la participación comunitaria.

Por su parte, la Secretaría de Economía instaló nuevos Comités Promotores de Inversión y entregó certificaciones Hecho en México y créditos a pequeñas empresas.

En materia de igualdad, 780 mujeres recibieron certificados parcelarios, lo que Torres calificó como un acto de justicia comunitaria:

“Los liderazgos de las mujeres son un motor imprescindible para construir paz”, declaró.

A su vez, la Secretaría de Turismo lanzó “Tata Pancho”, la primera herramienta de inteligencia artificial en México diseñada para planificar viajes de forma personalizada.

“Permitirá a turistas organizar su visita con claridad y seguridad”, detalló.

Por otra parte, para la siguiente semana, el gobierno anticipó un registro de estudiantes para la beca Gertrudis Bocanegra, entrega de pensiones y apoyos de Sembrando Vida, instalación de más ferias del bienestar, tequios y actividades deportivas, y continuación de obras hídricas y electrificación en municipios prioritarios.