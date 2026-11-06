Avalan Presupuesto 2027; perfilan recorte de $5,000 mdp al INE

El proyecto contempla un gasto de 10.6 billones de pesos y plantea un recorte de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un gasto de $10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

La votación se realizó tras más de seis horas de discusión y obtuvo 33 votos a favor de Morena, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como Movimiento Ciudadano; mientras que el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional sumaron 12 sufragios en contra.

La comisión decretó un receso y reanudará este viernes la discusión en lo particular, en la que se registraron 265 reservas.

Plantean recorte de $5,000 millones al INE

Entre los cambios previstos al proyecto destaca un recorte de $5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), que quedaría con un presupuesto de $37,000 millones de pesos.

La propuesta, impulsada por Morena, deberá confirmarse durante la discusión de las reservas.

Durante el debate, legisladores oficialistas defendieron la prioridad del gasto social, mientras que la oposición cuestionó los recursos destinados a la salud pública.

Movimiento Ciudadano respaldó el dictamen por incluir una partida de $6,500 millones de pesos para atender la problemática del agua en Jalisco.

El posible ajuste al INE ocurre a meses de las elecciones de 2027 y en medio de la crisis institucional del organismo.