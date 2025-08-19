Avala Sedena que Policía de Sinaloa use armas de alto poder

Los autorizados para portar armas de uso exclusivo del Ejército serán reclutados por Guardia Nacional, que reclutará a 150 elementos para un equipo especial

Como medida en el combate al crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó que la Policía Estatal de Sinaloa utilice armas de alto poder, además, entregó varios vehículos blindados utilizados por el Ejército.

Este anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Ricardo Trevilla, quien encabezó en Culiacán una ceremonia de entrega de 100 patrullas para la Policía.

Durante dicho evento, el general aclaró que los elementos autorizados para portar estas armas de uso exclusivo del Ejército serán reclutados por la Guardia Nacional, quienes se encargarán de escoger a 150 oficiales para integrar un equipo especial.

Estos elementos serán sometidos a adiestramiento especial por personal de Guardia Nacional, rigurosas evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas, axiológicas y de control de confianza.

"Por lo que se refiere al apoyo a autoridades estatales encargadas de la seguridad pública, las acciones más relevantes son la ocupación de cargos de mando y dirección en las estructuras de seguridad pública, el reforzamiento a la Policía Estatal con elementos de fuerzas especiales, armamento, material, equipo y vehículos blindados", explicó. "(También) la autorización para que en la licencia oficial colectiva se incluya armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la evaluación de personal de la Policía Estatal en el Centro de Control y Confianza de la Guardia Nacional, la instalación de cámaras de videovigilancia y centros de monitoreo en Culiacán operados por personal militar".

En este mismo evento se entregaron vehículos tácticos tipo "ocelotl", los cuales servirán como transporte de personal, en labores de reconocimiento, patrullaje, escolta armada y tareas logísticas.

Estos cuentan con un poderoso blindaje capaz de resistir explosiones e impactos de bala de alto calibre, además, cuenta con una torreta con movilidad de 360 grados.