Auxilian policías en Ciudad de México a mujer embarazada

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindaron apoyo oportuno a una mujer con 35 semanas de gestación que se encontraba en labor de parto en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la @PBI_SSC de la Ciudad de México trasladaron oportunamente a un hospital a una mujer de 35 semanas de gestación que se encontraba en labor de parto en calles de la alcaldía @AlcaldiaAO. Los hechos ocurrieron cuando los policías, que realizaban labores de vigilancia y proximidad social a bordo de su unidad oficial, recibieron una alerta a través de su frecuencia de radio sobre una mujer que requería atención médica urgente debido a fuertes contracciones. Para agilizar su desplazamiento, los policías activaron los códigos y las señales luminosas de la patrulla, con lo que lograron llegar oportunamente al área de urgencias, donde la mujer recibió la atención médica especializada. https://t.co/6xkWJYHhDc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 8, 2026

Los hechos se registraron cuando los uniformados, quienes realizaban labores de vigilancia y proximidad social a bordo de su unidad oficial, recibieron un reporte a través de su frecuencia de radio sobre una persona que solicitaba atención médica urgente debido a intensas contracciones.

Traslado de emergencia ante la demora de la ambulancia

Al arribar al punto indicado, ubicado en la colonia Arvide, los agentes localizaron a la mujer en compañía de sus familiares, quienes aguardaban la llegada de una ambulancia previamente solicitada a la línea de emergencias.

Ante la gravedad y la inmediatez de la situación, y sopesando los tiempos de espera, los efectivos optaron por subir a la gestante a su patrulla para trasladarla por sus propios medios hacia un centro médico.

Para garantizar un trayecto rápido y seguro, los policías activaron los códigos sonoros y las luces estroboscópicas de la unidad oficial, logrando ingresar al área de urgencias de un hospital de manera oportuna, donde la paciente fue recibida para recibir atención médica especializada.

Minutos más tarde, un familiar acudió al nosocomio para agradecer la intervención y el respaldo brindado por los elementos durante la emergencia.