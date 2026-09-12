Auxilian policías a joven de 19 años en parto en CDMX

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, auxiliaron a una joven de 19 años que se encontraba en labor de parto en calles de la colonia Alfonso XIII, correspondiente a la alcaldía Álvaro Obregón.

#BoletínSSC | #Apoyo l #LaborDeParto | Policías de la @PBI_SSC auxiliaron a una mujer en labor de parto y la trasladaron a un hospital en la alcaldía @AlcaldiaAO. https://t.co/Yo5DKHswuN pic.twitter.com/okRhxnEcbI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

La intervención policial se derivó de un reporte emitido a través de la frecuencia interna de la corporación. Al arribar al punto indicado, los uniformados se entrevistaron con la ciudadana, quien indicó contar con 39 semanas de gestación y presentar contracciones continuas. La mujer detalló que previamente había solicitado el apoyo de una ambulancia mediante el número de emergencias 911; no obstante, ante el retraso del servicio médico y la urgencia de la situación, solicitó el auxilio de las patrullas presentes.

Con el fin de garantizar una atención médica oportuna, los efectivos de la PBI abordaron a la gestante en la unidad oficial, activaron los dispositivos luminosos de emergencia y procedieron a su traslado prioritario hacia el área de urgencias de un nosocomio cercano.

Tras verificar que la paciente ingresó formalmente al centro hospitalario para ser atendida por el personal médico especialista, los policías bancarios se retiraron del lugar para reanudar sus patrullajes de prevención, vigilancia y seguridad en la demarcación.