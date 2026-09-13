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Auxilia Policía de CDMX a pasajeros varados por lluvias

Por: Fernanda Izaguirre

12 Septiembre 2026, 20:54

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Elementos de la SSC brindaron apoyo en Iztapalapa a usuarios del Trolebús Elevado y de un microbús varado por las lluvias.

Auxilia Policía de CDMX a pasajeros varados por lluvias

Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron labores de apoyo a la ciudadanía tras las intensas lluvias registradas esta tarde en el oriente de la capital.

En la colonia Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec, dentro de la alcaldía Iztapalapa, los oficiales auxiliaron a los usuarios de la estación Tecoloxtitlán del Trolebús Elevado.

El personal policial facilitó el traslado de los pasajeros desde la zona anegada hacia puntos seguros para continuar con sus trayectos.

De manera paralela, en el cruce de la Avenida Tláhuac y la calle Aldama, efectivos del Sector 56 “Cobra” intervinieron para apoyar a los viajeros de un microbús del transporte público que quedó varado a causa de un encharcamiento de consideración. Los ciudadanos fueron abordados en las patrullas oficiales para ser puestos a salvo sin que se reportaran personas lesionadas.

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