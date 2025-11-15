Autoriza Senado más de $100,000 pesos para viaje de Noroña

El morenista afirmó que el costo del viaje lo cubrió de su propio bolsillo, sin embargo, no se tiene registro de que haya reembolsado esta cifra

El Senado de la República autorizó un presupuesto de más de $145,000 pesos para que Gerardo Fernández Noroña viajara por tres días a la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos.

Esta reunión se celebró en la ciudad de Estrasburgo, Francia, hasta donde el senador viajó primero en un vuelo a París, el cual realizó en asientos de primera clase, con costo de $102,686 pesos.

Posteriormente, realizó un traslado en tren de alta velocidad VGT, mediante el cual llegó a Estrasburgo, también en primera clase, y que tuvo un costo de $3,510 pesos. Pero eso no es todo, también el Senado le autorizó viáticos por $43,000 pesos.

El morenista afirmó que el costo del viaje lo cubrió de su propio bolsillo, sin embargo, no se tiene registro público de que haya reembolsado esta cifra, la cual es superior a su sueldo mensual como senador, el cual es de $126,800 pesos