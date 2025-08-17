Autoriza Cofepris tratamiento inyectable para prevenir el VIH

La Comisión contra Riesgos Sanitarios aprobó 210 autorizaciones sanitarias de cabotegravir, un medicamento inyectable para la prevención del VIH

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció en su informe de julio la aprobación de 210 autorizaciones sanitarias, entre las cuales destaca un hito en la salud pública del país: la autorización de cabotegravir, un medicamento inyectable de acción prolongada para la prevención del VIH.

Este avance representa un momento clave en la estrategia nacional de prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, al ofrecer una alternativa más cómoda y eficaz frente a la profilaxis preexposición (PrEP) tradicional. A diferencia del esquema oral que requiere una pastilla diaria durante todo el año, cabotegravir, comercializado como Apretude, se administra mediante una inyección cada dos meses, reduciendo el tratamiento a solo seis dosis anuales.

¿Cómo funciona cabotegravir?

Cabotegravir es un inhibidor de la enzima integrasa del VIH. Esta enzima es esencial para que el virus inserte su material genético en las células humanas y comience su replicación. Al bloquear esta acción, el medicamento impide que el virus establezca una infección, incluso después de una posible exposición.

El fármaco ha sido aprobado para su uso en adultos y adolescentes mayores de 12 años que pesen al menos 35 kilogramos y no vivan con VIH al momento de iniciar el tratamiento.

Más allá de una autorización

La incorporación de cabotegravir en México se suma a los esfuerzos globales para ampliar las opciones de prevención y disminuir las nuevas infecciones por VIH, especialmente entre poblaciones en mayor riesgo.

Además del cabotegravir, Cofepris otorgó autorizaciones para 164 dispositivos médicos, 28 medicamentos y 18 protocolos de investigación clínica durante el mes de julio, reflejando un impulso en la aprobación de nuevas tecnologías y tratamientos para el sistema de salud del país.