 Autoridades inician revisiones en puentes internacionales

Como parte de los acuerdos entre México y Estados Unidos para la detección de fentanilo, retenes de la Guardia Nacional y el Ejército han sido desplegados en los puentes internacionales para revisar a las personas que buscan cruzar a territorio estadounidense.

En tanto, la presencia de fuerzas federales en los operativos de seguridad en la frontera norte de México ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos.

Mientras algunos respaldan su labor para combatir el crimen y reforzar la seguridad, otros cuestionan la efectividad de estas acciones y su impacto en la movilidad de la región.

Isaías Alonso Medina, un ciudadano que viaja con frecuencia entre los estados del norte de México, expresó su satisfacción con la labor de los elementos federales.

"Me parece muy bien, excelente trabajo porque uno como mexicano quiere seguridad y a mí me estima mucho el trabajo de estas personas. A veces viajo yo para Durango y me topo retenes de ellos y estoy súper satisfecho con el trabajo que hacen", afirmó en entrevista con EFE.

En contraste, Lucina Rivera manifestó su escepticismo sobre la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera, pues considera que no cumplen una función clara.

"No entiendo ni qué están haciendo ni para qué. No lo sé la verdad, no sé ni qué decirle porque no entiendo cuál es su función aquí", señaló.

Rivera incluso calificó los operativos como innecesarios.

"Según ellos están buscando droga, cruce de migrantes, pero pues no creo que por aquí crucen. Claro que no van a cruzar por aquí. Cruzarán por otros lados, pero no por donde es la frontera. Tienen su visa y sus documentos en orden", añadió.

Al ser cuestionada sobre la posible relación de estos operativos con los acuerdos de México con Estados Unidos para evitar el aumento de aranceles, Rivera se limitó a desear que se eviten dichos impuestos.

Por su parte, César Arispe se mostró a favor de la colaboración entre México y Estados Unidos en el combate a la delincuencia y el tráfico de drogas.

"Me parecen perfectos porque así protegen más a la ciudad y es mejor para no pasar drogas, ni armas, ni nada de eso", opinó.

También respaldó la cooperación binacional en materia de seguridad.

"Es mejor que colaboren ambos países, así tener más cuidado a la ciudad y a la ciudadanía", dijo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que impulsará un diálogo, aunque defenderá la soberanía nacional ante cualquier tipo de injerencismo, al tiempo que alcanzó una pausa de un mes a la imposición de aranceles del 25 % a exportaciones mexicanas ante un reforzamiento de la frontera norte de México, con más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional.

