Segob reportó que los registros fueron actualizados en el sistema nacional mediante cuatro mecanismos de búsqueda y coordinación institucional

Un total de 18 mil 508 personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas y sus casos formalizados por las autoridades entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, informó el Gobierno federal.

Durante la presentación de los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, explicaron que la formalización consiste en reunir la documentación necesaria para acreditar que una persona fue localizada y actualizar su situación en el Registro Nacional.

Las autoridades señalaron que los resultados corresponden a cuatro mecanismos: la Plataforma Única de Identidad, la coordinación con las entidades federativas, la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y las labores de localización en territorio.

¿Cómo fueron localizadas las 18 mil 508 personas?

De acuerdo con el desglose presentado por las autoridades, 6 mil 939 personas fueron localizadas mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), herramienta que permite realizar cruces de información entre bases de datos públicas y privadas para identificar posibles registros o actividades posteriores a una desaparición.

Por medio del trabajo coordinado con los gobiernos estatales se reportaron otras 5 mil 688 localizaciones. En tanto, la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata permitió ubicar a 4 mil 408 personas.

Además, mil 473 personas fueron encontradas con vida mediante recorridos, entrevistas y diligencias de búsqueda en territorio, con apoyo de autoridades estatales y municipales.

El subsecretario Arturo Medina destacó que la intención de la estrategia es fortalecer la respuesta institucional desde los primeros momentos posteriores a un reporte de desaparición y articular las capacidades de las distintas dependencias.

Especialistas revisan el Registro Nacional de Desapariciones

Durante el informe también se dio a conocer que un grupo de especialistas trabaja en la revisión de la metodología del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el propósito de evaluar la información disponible y plantear posibles ajustes.

El equipo está integrado por nueve expertos, quienes ya comenzaron las sesiones de trabajo, solicitaron documentación y gestionaron el acceso a distintos segmentos del registro. Las primeras conclusiones podrían darse a conocer a principios de 2027.

La revisión busca mejorar los procedimientos de análisis y la calidad de los datos. Mientras tanto, las autoridades reconocieron que todavía no cuentan con todos los elementos para establecer una cifra definitiva sobre la dimensión de las desapariciones en el país.

Instalan centros de mando en 13 estados

Como parte del fortalecimiento de la búsqueda inmediata, el Gobierno federal informó sobre la instalación de centros de mando en 13 entidades: Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Estos espacios buscan mejorar la coordinación entre las autoridades locales y el centro nacional para agilizar la respuesta ante los reportes de personas desaparecidas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda anunció la incorporación de siete binomios caninos especializados. Durante la presentación se mostraron cuatro ejemplares identificados como Dexter, Laica, Chori y Choco, que reciben entrenamiento para participar en tareas de localización, detección de olores y búsqueda de restos humanos.

Las autoridades señalaron que estas capacidades también buscan reforzar las labores en escenarios relacionados con cuerpos de agua.

Entre las acciones complementarias de la estrategia, la Secretaría de Gobernación reportó la eliminación de 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, además de 682 publicaciones que contenían mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda explicó que algunas personas han sido captadas mediante falsas ofertas laborales y engaños en redes sociales. También mencionó casos en los que niñas y jóvenes establecieron contacto con posibles reclutadores a través de videojuegos.