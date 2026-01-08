Autoridades detienen a 12 personas tras operativo en Michoacán

La operación se realizó durante patrullajes y visitas a empacadoras e industrias cítricas para brindar seguridad a trabajadores y productores

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a 12 personas, aseguraron vehículos, dinero en efectivo y armamento en diversos municipios de Michoacán (oeste).

La operación, enmarcada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizó durante patrullajes y visitas a empacadoras e industrias cítricas para brindar seguridad a trabajadores y productores, y así preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

El operativo abarcó los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan, Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro.

Según un comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se detuvieron en total a 12 personas, se aseguró un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo y se inhabilitó una toma clandestina.

En los hechos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

De acuerdo con datos del Gobierno de México, del 10 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, han sido detenidas 346 personas, se han asegurado 163 armas de fuego, así como 13.442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

Así mismo, se han incautado 79 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28.800 litros y 15.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

Además, se han desmantelado 22 campamentos y se han inhabilitado 50 tomas clandestinas.