Autoridades de EUA coordinaron con México búsqueda de Nicholette

La colaboración entre autoridades de México y de la EUA se activó tras la privación de la libertad de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como ‘La Nicholette’, registrada el 20 de enero en Culiacán, Sinaloa. La joven cuenta con ciudadanía estadounidense, lo que motivó una comunicación formal entre ambos gobiernos desde las primeras horas del reporte.

El intercambio de información se dio a través de canales consulares, con el objetivo de conocer el avance de las acciones de búsqueda y establecer mecanismos de apoyo entre instancias de seguridad. La coordinación binacional se mantuvo durante todo el operativo hasta la localización de la joven con vida.

¿Cómo se dio la comunicación entre el Gobierno de Sinaloa y el consulado de la EUA?

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que sostuvo contacto directo con el cónsul de la EUA desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición. Durante esas conversaciones, se compartieron datos sobre el despliegue de fuerzas estatales y federales, así como los avances en las líneas de investigación.

De acuerdo con lo informado, el consulado estadounidense manifestó interés en dar seguimiento puntual al caso, al tratarse de una ciudadana de su país, y ofreció respaldo en las labores de localización, respetando las atribuciones de las autoridades mexicanas.

Operativo coordinado para la localización de ‘La Nicholette’

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba, herramienta especializada en la búsqueda de mujeres desaparecidas. A este esfuerzo se sumaron elementos de corporaciones estatales y federales, incluyendo apoyo del Ejército Mexicano.

La coordinación se mantuvo en tiempo real, con intercambio de información relevante entre dependencias mexicanas y notificación constante a las autoridades de la EUA, como parte de los acuerdos de cooperación en casos que involucran a ciudadanos estadounidenses.

Impacto del video captado por cámaras del vehículo

El caso tuvo amplia difusión luego de que se conociera la existencia de un video captado por las cámaras de seguridad del vehículo que conducía la influencer, una camioneta Tesla Cybertruck color lila. Las imágenes muestran el momento en que sujetos armados interceptaron la unidad en el sector de Isla Musala.

El registro visual permitió reforzar líneas de investigación y fue integrado a la carpeta correspondiente como parte de los elementos de análisis. La acción ocurrió en menos de un minuto y evidenció un operativo previamente coordinado.

Localización con vida y seguimiento del caso

Tras varios días de búsqueda, el gobernador confirmó que Nicole Pardo Molina fue localizada con vida y en condiciones estables. Una vez obtenida la prueba de vida, la información fue compartida de inmediato con las autoridades de seguridad en México y con instancias de la EUA.

A pesar de su localización, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. De manera paralela, se analiza si otros eventos recientes, como el hallazgo de un cuerpo con mensajes de amenaza en el sector de La Costerita, guardan relación con el caso.

La cooperación entre México y la EUA se mantiene activa como parte del seguimiento institucional al suceso.