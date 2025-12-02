Autoridades aseguran más de media tonelada de droga en Sinaloa

Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 282.217.536 pesos

Autoridades mexicanas aseguraron este lunes alrededor de 605 kilogramos de posible metanfetamina y 21 kilos de posible cocaína en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, que eran transportados ocultos en un tractocamión.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) “se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión”, apuntó.

Refirió que con el aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis pudieran llegar a la población.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que se aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, “con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga”.

De acuerdo con la información, se logró además la detención de una persona.

“Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 282.217.536 pesos”, apuntó la dependencia.

En las acciones participaron además de elementos de la SSPC y la Semar, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).