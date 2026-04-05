Autoridades aseguran casi 2 toneladas de cocaína en Sonora

El operativo fue encabezado por la Mesa Estatal de Seguridad, en coordinación con fuerzas federales desplegadas en la región fronteriza.

Más de 1.8 toneladas de cocaína fueron aseguradas en San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales en la zona fronteriza del país.

¿Cómo ocurrió el aseguramiento en la frontera?

El decomiso se realizó en un puesto de revisión, donde elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron un tractocamión que circulaba con ruta de San Blas, Nayarit, hacia Tijuana, Baja California.

Durante la revisión, los agentes detectaron anomalías en la caja seca mediante tecnología de rayos gamma, lo que derivó en una inspección manual más detallada.

Como resultado, se localizaron 1,877 paquetes de cocaína ocultos en el vehículo, con un peso total superior a los 1,800 kilogramos.

Detienen a dos hombres tras el decomiso

En el lugar fueron detenidos dos hombres identificados como Efraín “N”, de 28 años, y Jesús “N”, de 23, ambos originarios del municipio de Navolato, Sinaloa.

Además, las autoridades aseguraron un tractocamión marca Kenworth, color blanco, que era utilizado para el transporte del cargamento ilícito.

Los detenidos y la droga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en San Luis Río Colorado, donde se dará continuidad a las investigaciones.

Autoridades estatales señalaron que este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras del crimen organizado, tanto por el volumen de la droga como por la interrupción de rutas de distribución hacia Estados Unidos.

El operativo fue encabezado por la Mesa Estatal de Seguridad, en coordinación con fuerzas federales desplegadas en la región fronteriza.

Refuerzan operativos en la frontera norte

Las autoridades destacaron que los operativos de vigilancia se mantienen de forma permanente en puntos estratégicos del estado, con el objetivo de frenar el trasiego de drogas.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del cargamento y la posible red criminal involucrada en su traslado.