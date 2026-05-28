Autoridades alertan sobre delitos financieros por Mundial 2026

La alerta fue dirigida a bancos, instituciones financieras y sujetos obligados para reforzar mecanismos de vigilancia y detección de operaciones sospechosas

Las autoridades financieras de México encendieron las alertas rumbo al Mundial de Futbol 2026 ante el posible incremento de actividades relacionadas con lavado de dinero y trata de personas durante el torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtieron que el evento deportivo provocará una alta movilidad de personas y recursos económicos, escenario que también podría ser aprovechado por redes criminales.

Autoridades financieras alertan por riesgos durante el Mundial

Mediante un comunicado, ambas dependencias señalaron que el flujo masivo de visitantes y operaciones económicas representa oportunidades para el desarrollo turístico y comercial, pero también eleva el riesgo de delitos relacionados con explotación de personas y uso ilícito del sistema financiero.

La alerta fue dirigida a bancos, instituciones financieras y sujetos obligados para reforzar mecanismos de vigilancia y detección de operaciones sospechosas.

Entre los principales riesgos identificados destacan el lavado de dinero, la trata de personas con fines sexuales o labores, movimientos financieros irregulares y el uso indebido de recursos y operaciones ilícitas.

UIF y CNBV coordinan estrategia con EUA y Canadá

La herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).

Las autoridades explicaron que el documento fue diseñado con base en análisis de riesgo y mejores prácticas internacionales para prevenir esquemas criminales vinculados con grandes eventos deportivos.

Además, precisaron que el objetivo principal es fortalecer procesos de:

Monitoreo financiero.

Identificación de operaciones inusuales.

Evaluación de riesgos.

Detección de posibles casos de explotación humana.

Mundial 2026 movilizará millones de personas

El Mundial de Futbol 2026 arrancará el próximo 11 de junio y será el primero en la historia con participación de 48 selecciones nacionales.

La FIFA estima que el torneo atraerá a millones de aficionados y visitantes internacionales en las distintas sedes distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tan solo en Guadalajara y Monterrey, autoridades locales proyectan una importante derrama económica derivada de turismo, hospedaje, transporte, entretenimiento y consumo.

Medidas preventivas permanecerán vigentes hasta agosto de 2026

La UIF y la CNBV informaron que este instrumento preventivo formará parte del conjunto de acciones implementadas antes, durante y después del Mundial.

El mecanismo permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026, aunque podrá modificarse o actualizarse conforme evolucionen los riesgos detectados por las autoridades financieras.

En paralelo, organismos civiles y especialistas en derechos humanos también han advertido sobre el posible aumento de delitos relacionados con explotación sexual y violencia durante eventos deportivos de gran escala, por lo que pidieron reforzar la vigilancia y coordinación entre instituciones nacionales e internacionales.