Autobús procedente de Monterrey vuelca en Veracruz

De acuerdo con información, esta unidad de transporte partió desde una terminal de Monterrey, Nuevo León, con dirección al estado de Hidalgo.

Al menos ocho personas lesionadas es el saldo preliminar de la volcadura registrada este viernes sobre el tramo de Pánuco-El Molino, en el Estado de Veracruz.

Etos hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor del autobús aparentemente perdió el control de la unidad debido a los baches presentes sobre la cinta asfáltica, por lo que terminó volcado entre las localidades entre Manguitos y Chaquisi.

Ante esto, algunos de los pasajeros del camión salieron de la unidad por su propio pie para tomar sus pertenencias, en espera de la ayuda de las autoridades.

De acuerdo con información, esta unidad de transporte partió desde una terminal de Monterrey, Nuevo León, con dirección al Estado de Hidalgo.

Paramédicos de la Cruz Roja y autoridades federales arribaron hasta el punto para llevar a cabo las labores de rescate.

Hasta el momento, no se reportan personas sin vida o heridas de gravedad.

Autobús se estrella sobre barrera de contención

Este no es el primer accidente ocurrido en estos días. El pasado 23 de diciembre, autobús perteneciente a la línea Enlaces del Norte se estrelló contra la barrera metálica de contención instalada sobre la carretera Poza Rica–Cardel, Veracruz.

De acuerdo con informes preliminares, el conductor del autobús perdió el control debido a la presencia de lluvia en el municipio de Tihuatlán, cuando cubría la ruta Monterrey-Cárdenas, Tabasco, por lo que terminó impactado contra este estructura.

El autobús terminó ligeramente inclinado hacia un costado de la carretera. Sin embargo, esta incrustación evitó que volcara hacia el fondo.

Aunque se reportaron algunas personas lesionadas, fueron atendidas por los cuerpos de emergencia presentes en el lugar.

Con información de elhorizonte.mx