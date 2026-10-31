Auto se impacta contra negocio en Coyoacán; muere una mujer

Un automóvil se estrelló contra un negocio en Calzada de las Bombas; el conductor fue detenido y bomberos controlaron una fuga de gas

Un accidente vial registrado la mañana de este viernes 30 de octubre en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, dejó como saldo una mujer sin vida y cuatro personas lesionadas, luego de que un automóvil se impactara contra un establecimiento comercial y arrollara a peatones en la zona.

El percance ocurrió en el cruce de Calzada de las Bombas y la calle Huixtla, en la colonia Cafetales.

Tras el choque, el vehículo también habría impactado contra un automóvil y dos motocicletas, además de causar daños en la fachada y el mobiliario del negocio identificado como Tortas Sur 12.

Una mujer murió tras el impacto

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los policías sobre el accidente.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a varias personas lesionadas, una mujer inconsciente y, metros adelante, al conductor del automóvil involucrado.

Paramédicos brindaron atención a las víctimas. Entre las personas lesionadas se encontraban dos mujeres, de 42 y 56 años, quienes presentaban diversos golpes; otra mujer, de 27 años, sufrió una fractura expuesta, mientras que un hombre de 29 años fue diagnosticado con dorsolumbalgia.

La mujer de 27 años y el hombre fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Por otra parte, la víctima localizada inconsciente, de aproximadamente 50 años, fue declarada sin signos vitales.

Detienen al conductor del automóvil

El conductor, un hombre de 25 años, fue detenido por policías capitalinos en el lugar de los hechos.

La SSC informó que, después de comunicarle sus derechos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el vehículo asegurado.

Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones y determinar la situación jurídica del automovilista, así como establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Choque provocó una fuga de gas en el establecimiento

El impacto también dañó una línea de gas ubicada en el exterior del establecimiento, lo que provocó una fuga y movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Juan Manuel Pérez Cova, director operativo de Bomberos, informó que los equipos acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las maniobras necesarias para controlar la fuga, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para las personas y los negocios cercanos.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron daños considerables en la fachada y el mobiliario del comercio, así como afectaciones severas en la parte frontal del automóvil.

La zona fue acordonada mientras los equipos de emergencia realizaban sus labores.

Autoridades reportaron cuatro personas lesionadas

Durante los primeros momentos posteriores al accidente circularon versiones que hablaban de una explosión en el establecimiento y de hasta siete personas heridas. Sin embargo, la información oficial de la SSC precisó que el saldo fue de una mujer fallecida y cuatro personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que el impacto ocasionó la ruptura de una línea de gas y una fuga que fue atendida por los bomberos.

Hasta el momento, no se confirmó que una explosión haya sido la causa del accidente.

La zona permaneció acordonada durante las labores de emergencia y las diligencias correspondientes, por lo que se pidió a los automovilistas tomar precauciones y considerar vías alternas.