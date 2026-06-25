Aún faltan 135 cuerpos por identificar en crematorio en Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua ha identificado 251 de los 386 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud; el propietario sigue prófugo y es buscado por Interpol

A casi un año del hallazgo de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que 251 cuerpos ya fueron identificados, mientras que 135 permanecen sin ser individualizados.

Durante una conferencia de prensa, el encargado de despacho de la Fiscalía, Francisco Sáenz Soto, detalló que las labores periciales continúan para establecer la identidad de los restos y brindar certeza a las familias afectadas.

Buscan al propietario con apoyo de Interpol

Las autoridades informaron que José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio, permanece prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebidas de cadáveres.

La Fiscalía solicitó la emisión de una ficha roja de Interpol para lograr su localización y captura, luego de que presuntamente huyó a El Paso, Texas, tras obtener un amparo que le permitió salir de prisión en febrero de este año.

Arellano Cuarón permaneció recluido desde junio de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, cuando un juez federal le concedió un amparo al considerar que el Ministerio Público no acreditó los elementos necesarios para mantenerlo sujeto a proceso. La resolución fue impugnada por la Fiscalía, pero cuando se intentó ejecutar nuevamente la orden de captura, el empresario ya no fue localizado.

El otro imputado en la investigación, Facundo Teófilo M., quien trabajaba en el horno incinerador del establecimiento, falleció en octubre de 2025 mientras permanecía internado en el Centro Estatal de Reinserción Social número 3, debido a complicaciones derivadas de diabetes y una enfermedad pulmonar crónica.

Continúan denuncias por fraude

La Fiscalía reportó que hasta el momento se han presentado 74 denuncias por fraude, luego de acreditarse que diversas funerarias entregaron cenizas que no correspondían a los familiares de las personas fallecidas.

Asimismo, las autoridades convocaron a quienes contrataron servicios de cremación entre marzo de 2022 y junio de 2025 con las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso y Camino al Cielo para que acudan a Servicios Periciales y proporcionen muestras genéticas que permitan comparar el ADN con los restos aún no identificados.

El caso salió a la luz el 26 de junio de 2025, cuando autoridades localizaron los 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, ubicado en las afueras de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, el establecimiento llevaba cerca de dos años sin operar de forma regular como crematorio y, durante ese tiempo, los cuerpos habrían permanecido almacenados mientras varias familias recibieron cenizas que no pertenecían a sus seres queridos.

Los familiares de las víctimas mantienen su exigencia de justicia y reclaman mayor rapidez y transparencia en las investigaciones, mientras continúan las labores para identificar los restos pendientes y localizar al principal responsable del caso.