Aumentará México cooperación con Seúl en ciencia y tecnología

El canciller Roberto Velasco inició una gira de trabajo en Corea del Sur que buscará potenciar la inversión entre ambos países.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, acordó este lunes reforzar la cooperación en ciencia y tecnología con Corea del Sur durante una reunión en Seúl con su homólogo, Cho Hyun, en la que el canciller del país asiático le urgió facilitar la importación de crudo.

Velasco "coincidió en la necesidad de que ambos países fortalezcan la cooperación en ciencia, tecnología e innovación", afirmó el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado, después de que Cho sugiriera cooperar en "la creación del ecosistema de inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la industria espacial y el sector de defensa de México".

Cho pidió además al canciller mexicano facilitar la importación de petróleo crudo mexicano por parte de las empresas surcoreanas, como parte de los esfuerzos de Seúl por diversificar sus fuentes de suministro energético ante las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Además, el canciller surcoreano pidió a Velasco prestar atención a las inquietudes de las empresas surcoreanas durante el proceso de revisión del T-MEC con Estados Unidos, y propuso iniciar conversaciones para revisar el Acuerdo de Protección de Inversiones.

El canciller mexicano tiene previsto reunirse con el asesor de Seguridad Nacional del presidente surcoreano, Wi Sung-lac, así como con la vicepresidenta del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST), So Young Kim, dentro de un viaje oficial que se extenderá hasta el martes.

Ambas naciones han intensificado sus vínculos industriales en los últimos años, un acercamiento que se ha vivido también a nivel sociocultural por el auge de popularidad de la cultura, la música y la gastronomía surcoreana entre la población mexicana.