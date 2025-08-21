Aumentan a 39 casos de miasis por gusano barrenador en humanos

Los problemas causados por la presencia del gusano barrenador en México comenzaron a afectar también a humanos, incluso cada vez se reportan más casos de personas con miasis a causa de este parásito.
De acuerdo con cifras emitidas por las autoridades, en México existen 39 casos de Cochliomyia Hominivorax, de los cuales, 36 son en Chiapas y tres más en Campeche.
Adicionalmente, se dio a conocer que 13 de los pacientes afectados son mujeres y 23 son hombres. El afectado más joven tiene apenas 17 años y el mayor 97.
Desafortunadamente, en Campeche ya se registró un fallecimiento, el cual fue de una mujer de 86 años con una lesión en la cabeza, quien también padecía carcinoma epidermoide, trastornos de la conciencia e hipertensión.
Dentro de todo lo negativo de este informe, se destaca que únicamente hay tres personas hospitalizadas por miasis de gusano barrenador; todos los pacientes son de Chiapas.
¿Qué es la miasis por gusano barrenador?
La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por larvas de moscas que se alimentan de tejido vivo en mamíferos, incluyendo humanos.