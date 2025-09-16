Aumenta a 14 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este lunes 15 de septiembre que 14 personas han perdido la vida tras la explosión de una pipa de gas

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este lunes 15 de septiembre que 14 personas han perdido la vida tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en Iztapalapa.

En su corte de las 10:00 horas, la dependencia agregó que 39 personas permanecen hospitalizadas y que 30 ya fueron dadas de alta.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/FlkRoTDlUa — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

Fiscalía descarta fallas en el pavimento

Por su parte, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que los peritajes señalan que el tanque del vehículo se fracturó tras un golpe contra el pavimento y parte de un muro, lo que ocasionó la fuga y posterior explosión del gas.

“Un dictamen preliminar apunta a un posible exceso de velocidad como causa del accidente”, declaró. También rechazó que hubiera baches en la zona, como se había especulado.

Además, Alcalde Luján precisó que se investigan delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños culposos, especialmente a vehículos afectados por el estallido.

El conductor de la pipa, quien se encuentra en estado crítico, podría enfrentar un proceso penal en caso de confirmarse la hipótesis de exceso de velocidad.

Empresa deberá responder

Por otra parte, la funcionaria señaló que la empresa Transportadora Silza, de Grupo Tomza, propietaria de la pipa, cuenta con pólizas de seguro vigentes, pero enfatizó que deberá responder por la reparación de daños a las víctimas y afectados.