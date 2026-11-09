Atropello en Circuito Potosí deja un ciclista muerto y un herido

La rodada era parte del entrenamiento para la peregrinación ciclista prevista para diciembre, con destino a la Basílica de Guadalupe

Una camioneta arrolló a un grupo de ciclistas que entrenaba para una peregrinación a la Basílica de Guadalupe la mañana del domingo 8 de noviembre, en el Circuito Potosí. Uno de los integrantes murió en el lugar y otro requirió atención médica por lesiones graves.

El atropello ocurrió en la lateral del bulevar Antonio Rocha Cordero, cerca del cruce con la avenida Chapultepec y frente a la plaza The Park, al poniente de la capital de San Luis Potosí.

Los ciclistas se dirigían a Las Cuestas

El grupo había salido de las inmediaciones del Hospital del Niño y la Mujer con rumbo a la carretera a Guadalajara. Los ciclistas planeaban entrenar en el tramo conocido como Las Cuestas, cuyas pendientes formaban parte de su preparación para el recorrido a la Ciudad de México.

La rodada era parte del entrenamiento para la peregrinación ciclista prevista para diciembre, con destino a la Basílica de Guadalupe.

La Guardia Civil Estatal acudió al lugar del atropello

Tras el impacto, una bicicleta quedó debajo de la parte delantera de la camioneta y otras resultaron dañadas. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y la zona fue acordonada para el levantamiento de indicios.

Los reportes preliminares apuntan a que la camioneta prestaba un servicio de seguridad privada, aunque su pertenencia a una empresa de transporte de valores sigue sin confirmación oficial. Hasta el momento, se desconoce la identidad del ciclista fallecido, la evolución del herido y si el conductor quedó a disposición del Ministerio Público. Las circunstancias del atropello están por esclarecerse.