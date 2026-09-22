Atribuye Sheinbaum a 'injerencia' extranjera violencia en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la violencia se disparó tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y el 'rompimiento de un grupo delictivo'

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó este lunes a la “injerencia” extranjera la violencia que golpea desde hace dos años al estado de Sinaloa tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024, que desencadenó una pugna interna en el Cartel de Sinaloa.

“Sinaloa es una demostración que el injerencismo provocó, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante afirmó que, previo a la detención de Zambada, sentenciado en julio pasado a cadena perpetua en Estados Unidos, Sinaloa registraba menos de un homicidio diario, pero señaló que la violencia se disparó tras la captura del capo y el “rompimiento de un grupo delictivo”.

“Esto generó una violencia que se ha ido conteniendo porque no es la misma de cuando nosotros llegamos en octubre a lo que está ocurriendo hoy, pero sí hay índices delictivos importantes en Sinaloa”, acotó.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 al aterrizar en un aeropuerto de Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, en un episodio en el que el Gobierno mexicano aseguró no haber participado.

Estados Unidos sostuvo posteriormente que Guzmán López se entregó voluntariamente y que Zambada fue llevado contra su voluntad, mientras que el veterano narcotraficante afirmó que había sido secuestrado y trasladado por la fuerza a territorio estadounidense.

Sheinbaum sostuvo que las intervenciones extranjeras debilitan las instituciones nacionales y defendió que cualquier información proporcionada por otros gobiernos debe canalizarse a través de las autoridades mexicanas.

“Pero por eso hablo siempre de la coordinación, sin subordinación, y del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación para el desarrollo, no de la injerencia. Y lo sostengo”, apuntó.

Sheinbaum ha acusado reiteradamente a Estados Unidos de posibles actos de injerencia en México y ha rechazado cualquier operación unilateral de agencias estadounidenses en territorio mexicano, al tiempo que ha defendido mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

La mandataria defendió, además, su estrategia de seguridad, basada en la atención de las causas de la violencia, el fortalecimiento de las instituciones, la inteligencia y la investigación y la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno.