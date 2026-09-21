Atienden desborde de arroyo y monitorean ciclón en Jalisco

Brigadas estatales apoyan a las zonas urbanas inundadas y mantienen vigilancia preventiva por el acercamiento del fenómeno natural.

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Tras el desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo, corporaciones de Protección Civil e instituciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de emergencia para atender a las familias y zonas urbanas impactadas en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PCJalisco), hasta el momento se contabilizan 46 viviendas con afectaciones. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registran personas lesionadas ni desaparecidas a causa de la corriente.

Coordinación institucional y evaluación de daños

Para dar seguimiento puntual a la contingencia, se llevó a cabo una mesa de trabajo encabezada por la Presidenta Municipal, Patricia Sánchez González, en conjunto con mandos estatales y federales. Durante el encuentro se analizaron los avances en las labores de auxilio, el censo de necesidades y las estrategias para acelerar la recuperación de la localidad.

Actualmente, las brigadas continúan recorriendo las zonas impactadas con el objetivo de cuantificar con exacta precisión el total de fincas, comercios y espacios públicos que sufrieron daños materiales por la entrada de agua y lodo.

Labores prioritarias de limpieza y saneamiento

Los equipos de emergencia y oficiales estatales concentran sus esfuerzos en labores prioritarias de saneamiento, retirando escombros y desazolvando en viviendas particulares afectadas por el ingreso del cauce, establecimientos comerciales en la zona de cobertura y en vialidades principales para restablecer el tránsito vehicular y la movilidad segura de los vecinos.

Vigilancia sobre la Depresión Tropical Diecisiete-E

A la par de la atención en Zapotlanejo, las autoridades vigilan la evolución del clima en la entidad tras la emisión del aviso del sistema meteorológico, que evolucionó a la Depresión Tropical Diecisiete-E, ubicándose a 503 km al sur de Cihuatlán, Jalisco, y a 460 km de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el fenómeno podría aproximarse a las costas jaliscienses y contemplar un fortalecimiento que lo llevaría a alcanzar la categoría de huracán mayor entre el 23 y 24 de septiembre frente a las costas del estado. Este desarrollo favorecerá un incremento significativo en las precipitaciones, rachas de viento y oleaje elevado en la región costera.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y consultar la aplicación Jalisco Alerta para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado del tiempo y las recomendaciones de seguridad.