Atienden caso de gusano barrenador en un perro en CDMX

El caso se reportó en un perro dóberman de 12 años, mismo que fue ingresado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria, informó este martes que atiende un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la comunidad de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia indicó que el pasado 26 de abril, a través de las líneas de emergencia, recibió un "reporte de miasis en un canino, mismo que fue ingresado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo" en citada localidad.

Explicó que el médico veterinario zootecnista encargado del caso "realizó el reporte por detectar la presencia de miasis en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años, herida causada por pelea entre congéneres".

"Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera una incursión, es decir, un caso aislado", apuntó la Sader.

El caso, precisó la dependencia, "sigue en periodo activo, sin embargo se encuentra bajo supervisión, control y atención del Senasica" y debido a la detección del primer caso, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contraepidémicas.

Entre ellas, reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa, ejecutar investigación retrospectiva y prospectiva, además de la desinfestación de la vivienda en la que habitaba el canino.

También se formaron brigadas para el rastreo epidemiológico en los municipios aledaños y se llevaron a cabo acciones de rastreo a través de encuestas epidemiológicas, casa por casa.

Desde noviembre de 2024, Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de importaciones de ganado vivo desde México por la amenaza de esta plaga, una decisión que la autoridad mexicana calificó como “unilateral” y que según productores ha causado un daño por más de 800 millones de dólares en poco más de un año.