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Atiende Pemex fuego en plataforma Abkatún-H en Campeche

Por: Fernanda Izaguirre

19 Octubre 2026, 16:14

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La empresa atiende la contingencia en la Sonda de Campeche y descartó lesionados al tratarse de una instalación no tripulada.

Durante esta mañana circuló en redes que se había provocado un incendio en una de las plataformas de Pemex.

Horas después, a través de sus redes sociales, Petróleos Mexicanos informó que desde las 11 de la mañana aproximadamente se registraba fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada en la Sonda de Campeche, a aproximadamente 73 kilómetros de Ciudad del Carmen.

Tras detectarse situación de emergencia, las autoridades estatales y de la empresa productiva del Estado desplegaron de inmediato embarcaciones contraincendios para sofocar las llamas y controlar la contingencia en alta mar.

Tras el reporte inicial, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y embarcaciones especializadas acudieron a la zona, informaron autoridades que hasta el momento siguen trabajando en el lugar para sofocar las llamas.

El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de Pemex se declaró en sesión permanente con la finalidad de coordinar los trabajos operativos y monitorear el estatus de la estructura marina hasta dar por concluida la contingencia.

Debido a que la instalación marina no cuenta con personal a bordo de forma permanente, la petrolera confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas tras el incidente.

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