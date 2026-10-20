Atiende Pemex fuego en plataforma Abkatún-H en Campeche

La empresa atiende la contingencia en la Sonda de Campeche y descartó lesionados al tratarse de una instalación no tripulada.

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Durante esta mañana circuló en redes que se había provocado un incendio en una de las plataformas de Pemex.

Horas después, a través de sus redes sociales, Petróleos Mexicanos informó que desde las 11 de la mañana aproximadamente se registraba fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada en la Sonda de Campeche, a aproximadamente 73 kilómetros de Ciudad del Carmen.

Tras detectarse situación de emergencia, las autoridades estatales y de la empresa productiva del Estado desplegaron de inmediato embarcaciones contraincendios para sofocar las llamas y controlar la contingencia en alta mar.

Tras el reporte inicial, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y embarcaciones especializadas acudieron a la zona, informaron autoridades que hasta el momento siguen trabajando en el lugar para sofocar las llamas.

Pemex informa que continúa con las labores de atención al incidente registrado en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 km de Ciudad del Carmen, Campeche, conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Pemex continuará informando oportunamente. https://t.co/jHzVa6kMaG — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 19, 2026 El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de Pemex se declaró en sesión permanente con la finalidad de coordinar los trabajos operativos y monitorear el estatus de la estructura marina hasta dar por concluida la contingencia. Debido a que la instalación marina no cuenta con personal a bordo de forma permanente, la petrolera confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas tras el incidente.