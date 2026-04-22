Aterriza globo aerostático de emergencia en Teotihuacán

Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este martes en la Teotihuacán, sin que se reportaran personas lesionadas

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Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este martes en la Teotihuacán, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades.

El incidente ocurrió a unos 200 metros de la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos, cuando el artefacto, perteneciente a la empresa Balloons Paradise, se quedó sin combustible y no logró mantenerse en el aire.

Descenso forzoso y operativo de seguridad

De acuerdo con los primeros reportes, el globo inició su vuelo poco después de las 8:30 horas, en un horario en el que las condiciones climáticas no son favorables para este tipo de actividades, debido a la falta de corrientes de aire.

Tras sobrevolar a baja altura la zona, incluida la Plaza de la Luna, el piloto intentó recuperar altura sin éxito, por lo que se vio obligado a descender en un área no autorizada dentro del perímetro arqueológico.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, incluyendo una ambulancia, aunque no fue necesario trasladar a ninguna persona, ya que todos los ocupantes resultaron ilesos.

Zona permanece cerrada por hechos violentos

El aterrizaje ocurrió mientras el sitio permanece cerrado al público y bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras el ataque armado registrado el lunes.

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En ese hecho, un agresor disparó contra turistas, causando la muerte de una ciudadana canadiense, heridas de bala a siete extranjeros y lesiones a otras seis personas que cayeron al intentar huir, antes de quitarse la vida.

Debido a las diligencias periciales en curso, el acceso al sitio se mantiene restringido, lo que ha impedido que los responsables del globo puedan retirarlo del lugar.

Elementos de seguridad estatal y personal especializado continúan en la zona, donde se mantienen los protocolos de vigilancia tras los hechos recientes.

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