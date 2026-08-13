Aterriza de emergencia helicóptero de la Marina en Jalisco

Un helicóptero M-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia durante un operativo de vigilancia en el municipio de Tamazula de Gordiano.

Un helicóptero M-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este miércoles durante acciones de vigilancia en la zona de La Garita, Jalisco, con saldo de tres elementos navales lesionados.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando la aeronave participaba en labores para prevenir actividades ilícitas en esta región del municipio de Tamazula de Gordiano.

La Secretaría de Marina explicó que la aeronave realizó un “aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado”.

Tres elementos reciben atención médica

De acuerdo con la dependencia, no hubo personas fallecidas. Tres integrantes de la tripulación resultaron lesionados, aunque sus heridas no son consideradas de gravedad.

Los elementos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras personal de la Marina comenzó con la evaluación de las condiciones en las que ocurrió el incidente.

La dependencia señaló que las causas del aterrizaje de emergencia todavía están bajo investigación.

La aeronave realizaba labores de vigilancia

El M-17 se encontraba en la zona de La Garita como parte de las acciones de vigilancia destinadas a prevenir actividades ilícitas.

Tras el incidente, en redes sociales comenzaron a circular reportes sobre un supuesto operativo en el que participaban varias aeronaves, así como imágenes que presuntamente corresponderían al descenso del helicóptero.

La Marina no ha informado hasta el momento de manera oficial sobre otros incidentes relacionados con las aeronaves que participaban en las labores.

Marina informa



Hoy, a las 07:30 horas, durante acciones de vigilancia en el área de La Garita, Jalisco, con el fin de prevenir actividades ilícitas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado.… pic.twitter.com/AL9tNj7N3o — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 12, 2026 Cabe señalar que el incidente ocurre meses después de otro aterrizaje de emergencia protagonizado por un helicóptero del mismo modelo. En mayo pasado, un M-17 de la Marina tuvo que realizar una maniobra similar en la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, debido a una falla técnica en su motor principal.