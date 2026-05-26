Ataques armados en Uruapan dejan dos muertos y un niño herido

Dos agresiones a balazos en distintas colonias dejaron víctimas mortales y heridos; autoridades señalan posible vínculo con el CJNG

Dos hombres muertos y al menos dos personas lesionadas, entre ellas un niño, fue el saldo de dos ataques armados registrados en el municipio de Uruapan, Michoacán, hechos que de manera preliminar han sido vinculados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El primer ataque ocurrió durante la madrugada del 24 de mayo en la colonia La Cedrera, donde sujetos armados interceptaron una camioneta en la que viajaba una familia.

Atacan a familia; niño resulta gravemente herido

De acuerdo con los reportes, los agresores abrieron fuego contra los ocupantes del vehículo, lo que provocó la muerte del hombre en el lugar, mientras que su esposa y su hijo resultaron gravemente heridos.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, informó que el menor fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica, mientras que la madre también recibió atención médica.

A través de redes sociales, la presidenta municipal condenó los hechos y lanzó un llamado a los responsables:

“Hago un llamado a quienes están cometiendo actos ilícitos dentro del municipio, que si tienen deudas o algún asunto que tratar; les pido que respeten las vidas inocentes, ¡con los niños no!”, expresó.

Asimismo, aseguró que el gobierno municipal brindará apoyo a la familia afectada.

Horas después, se registró una segunda agresión en la colonia Morelos, sobre la calle Mazatlán, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras se encontraba junto a una camioneta, afuera de un bar.

En ambos casos, las víctimas no fueron identificadas en el momento, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.