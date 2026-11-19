Dos agresiones en puestos de comida dejaron tres víctimas mortales, entre ellas una comerciante que habría sido alcanzada por una bala durante un ataque

Dos ataques armados contra establecimientos de comida dejaron un saldo de tres personas fallecidas en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa, durante la tarde y noche del martes 17 de noviembre.

Entre las víctimas se encuentra una comerciante de 52 años que atendía un puesto de elotes y esquites, quien habría recibido un disparo durante una agresión dirigida contra un hombre que se encontraba cerca de su negocio.

Atacan a un hombre cuando compraba elotes y esquites

El primer hecho ocurrió en el sector conocido como Malecón de los Pobres, en las inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, donde un hombre identificado como Carlos Alejandro, de 28 años, se detuvo en su automóvil blanco para comprar alimentos en un puesto ambulante.

Cuando se acercaba a realizar su pedido, sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra él. El joven murió en el sitio a consecuencia de las heridas.

Durante la agresión, Sara, la mujer que atendía el establecimiento, también recibió un impacto de bala en la cabeza. Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero posteriormente falleció.

En el lugar fueron encontrados al menos ocho casquillos percutidos, presuntamente de armas de grueso calibre. Las primeras versiones apuntan a que la comerciante habría sido víctima colateral del ataque.

Asesinan a trabajador de un negocio de chicharrones

Una segunda agresión se registró en la colonia Agrarista, al nororiente de Culiacán, en un establecimiento dedicado a la venta de chicharrones y carnitas.

En ese sitio, un hombre identificado como Pedro Luis, de 26 años, se encontraba atendiendo a los clientes cuando un sujeto ingresó al negocio, sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

El trabajador perdió la vida en el establecimiento, mientras que el agresor escapó inmediatamente después de cometer el ataque.

Las agresiones provocaron movilizaciones de corporaciones de seguridad y personal de investigación, que acudieron a los sitios para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias de ambos hechos, identificar a los responsables y determinar los motivos de los ataques.