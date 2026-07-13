Ataque en velorio deja tres muertos en Michoacán

Un grupo armado irrumpió en un funeral en Álvaro Obregón, Michoacán, dejando tres personas fallecidas y cuatro lesionadas; la Fiscalía investiga el caso

Un ataque armado registrado durante un velorio en la comunidad de Tzintzimeo, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón, dejó un saldo preliminar de tres personas sin vida y cuatro más heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La agresión ocurrió mientras familiares y conocidos se encontraban reunidos para despedir a una persona fallecida. Según los primeros reportes, varios hombres armados llegaron hasta el inmueble y comenzaron a disparar contra los asistentes antes de huir del lugar.

Víctimas del ataque

Entre las personas que murieron se encuentran un menor de edad y un adulto mayor, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales. Asimismo, entre los lesionados figura una niña que sufrió una herida en una pierna y fue trasladada para recibir atención médica.

Los servicios de emergencia acudieron al sitio para brindar auxilio a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos hospitales.

Tras el ataque, elementos de la Guardia Civil, junto con corporaciones de los tres niveles de gobierno, desplegaron un operativo en el municipio de Álvaro Obregón para intentar localizar a los responsables, quienes lograron escapar después de la agresión.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado cerca de la carretera Tzintzimeo-Álvaro Obregón, donde vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades al escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Fiscalía inicia investigaciones

Elementos de seguridad resguardaron la escena del crimen para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

La dependencia abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.